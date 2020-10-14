Владимирское "Торпедо" обыграло лидера турнира

13 октября владимирские футболисты принимали на своем поле лидера группы 2 Первенства России среди клубов ПФЛ - «Олимп-Долгопрудный» .

Уже в начале первого тайма торпедовцы смогли забить гол. Автором гола стал Дмитрий Хохлов. В середине второго тайма гости смогли отыграться, сравняв счет.

Тренер черно-белых выпустил на замену 16-летнего Кирилла Моисеева. И он с первой же атаки забил второй гол в ворота соперников. А уже в добавленное время Дмитрий Калабухов поразил ворота лидера в третий раз.

- Когда команда идет на первом месте, это огромный мотиватор, это я и сказал ребятам, - говорит тренер Дмитрий Вязьмикин. - Но когда ты выходишь и уверен в своих силах, и слаженные командные действия рушат все, что создает соперник, приходит результат. Это была отличная игра! Она запомнится надолго.

Владимирские футболисты набрали 20 очков и сейчас занимают 4-е место, а «Олимп-Долгопрудный» утратил лидерство в группе. К слову, муромские футболисты на выезде вновь проиграли.

16 октября "Торпедо" встретится с футболистами "Твери", а "Муром" сыграет с "Зенитом".