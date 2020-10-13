Владимирку оштрафовали за несогласованный пикет

Жительница Владимира вышла на пикет с плакатами, призывая горожан поберечь себя. Но поскольку на пикете она была еще с одним единомышленником, такое мероприятие нужно было согласовать с мэрией. А этого женщина не сделала. В результате за административное правонарушение в отношении неравнодушной жительницы Владимира составили протокол, в судебном заседании который горожанка частично признала справедливость претензий и раскаялась. За мелкое хулиганство владимирку оштрафовали на десять тысяч рублей, постановление вступило в законную силу.