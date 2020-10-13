Пациентам с подозрением на коронавирус сделают КТ в частных клиниках

Теперь проводить компьютерную томографию владимирцам с подозрением на коронавирус будут и в частных клиниках. Обследование останется для пациентов бесплатным – оно пройдет по системе ОМС. Такое решение поможет быстрее проводить обследования. Как отметила директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, объем диагностики составляет 80 исследований в сутки, при этом кабинеты компьютерной томографии проводят диагностические исследования в круглосуточном режиме, что крайне важно в условиях пандемии Covid-19. В первую очередь компьютерную томографию будут делать тяжелым пациентам из стационаров, которых привезут в частные клинки на скорой. Впрочем, обследование пациентам может назначить и участковый, выдав направление, если посчитает, что для этого есть показания.