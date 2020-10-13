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Происшествия

В Александровском районе местный житель обворовал чужой дом, пока хозяин спал

Ущерб составил 40 тысяч рублей
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Александровского района. Его подозревают в краже. По данным УМВД, в полицию обратился мужчина, из дома которого украли электроинструменты, мобильный телефон и деньги. Ущерб составил 40 тысяч рублей. В момент ЧП хозяин дома спал.

Как установили полицейские, 44-летний житель вошел через незапертую дверь, увидел заснувшего хозяина и стал выносить имущество. Позже он хотел его увезти на машине, но был задержан. Мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал