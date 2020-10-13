В четырех владимирских школах ввели внеплановые каникулы

Двухнедельные неожиданные каникулы из-за коронавируса пока в четырех владимирских школах, но отдыхать будут не все ученики. В школе №16 на внеплановые каникулы уже ушли дети с четвертого по восьмой класс. Также отдыхать будут с завтрашнего дня ученики школы №11. А вот в школе №19 на каникулы, наоборот, уйдут именно старшеклассники – с восьмого по одиннадцатый классы. В школе №2 ситуация печальнее – там отдыхать будут все ученики. Это будут именно каникулы, а не дистанционное обучение, поэтому есть надежда, что после внепланового отдыха ребята вернутся к учебе в обычном режиме. Напомним, власти региона обещали, что переводить всех на дистанционное обучение не планируют. Школы будут работать в особом режиме, а карантин, если потребуется, будут вводить «точечно».