Во Владимирской области состоится презентация образовательного центра Юрия Башмета для одаренных детей

14 октября во Владимирской областной филармонии состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, посвященный презентации Образовательного центра маэстро во Владимире, созданного в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» и гранта Президента России.

В программе концерта – сочинения Грига, Чайковского, Бодрова. Солисты – Юрий Башмет (альт), Андрей Поскробко, Михаил Ашуров, Арина Шевлякова, Кирилл Кравцов и Ольга Колгатина (скрипки).

Также в рамках презентации Образовательного центра, 14 и 15 октября, пройдут мастер-классы по скрипке на базе Областного музыкального колледжа. Их проведет скрипачка и педагог Анна Соколова – лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и детской музыкальной школы им. С.И. Танеева.

Первые мастер-классы уже состоялись в конце сентября. Их провел известный российский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории Сергей Главатских для учащихся областного музыкального колледжа, музыкальных школ и детских школ искусств Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова, Петушков и Судогды.