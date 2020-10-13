Во Владимирской областной научной библиотеке откроется новый читальный зал

Читальный зал в областной библиотеке презентуют после дизайнерского ремонта 14 октября. Зал разделен на несколько зон: для общения и выставок, индивидуальной работы с книгами и компьютерами (зона коворкинга), для встреч и дискуссий, семинаров и конференций. Мягкие кресла в нишах создают уют, а акустические панели сдерживают шум. Освещение тоже продумано так, чтобы в читальном зале было удобно и работать, и проводить видеоконференции. Также обновлено и переоборудовано место звукорежиссера, закуплены новые веб-камеры с возможностью съемки в формате 4К. Еще одно нововведение - станция автоматического возврата книг. Такие используют в библиотеках с повышенной нагрузкой для того, чтобы уменьшить очереди на возврат книг и снизить нагрузку на библиотекарей. Станция принимает книги, считывает метку в книге, взаимодействует с информационной системой библиотеки и списывает книгу с читательского билета. При возврате книг читатель помещает их в приемник станции, при нажатии соответствующей клавиши книги списываются с электронного формуляра читателя, приемник закрывается, книга уходит в приемную корзину, читатель информируется, что книги списаны и получает чек.