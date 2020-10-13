Браконьеру из Судогды, подстрелившему лосиху, запретили охотиться на два года

Тридцативосьмилетний житель Судогды в декабре прошлого года без специального разрешения отправился на охоту в лес недалеко от дома и из карабина подстрелил самку лося. Его задержали, а ущерб, причиненный им, в государственной инспекции по охране и использованию животного мира Администрации Владимирской области оценили в четыреста тысяч рублей. За незаконную охоту, причинившую крупный ущерб, мужчина попал под суд, но реального срока браконьер не получил. Суд учел смягчающие обстоятельства, благотворительную деятельность подсудимого, а также то, как заключение повлияет на жизнь его семьи. В итоге мужчина получил условный срок – три года и один месяц, а кроме того, ему на два года запретили заниматься охотой. Вышестоящая инстанция – Владимирский областной суд – отменять приговор не стала.