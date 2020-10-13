В Петушинском районе - ДТП с пятью машинами: есть погибший

Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области

13 октября около 03.30 в Петушинском районе на 117 километре автодороги М7 «Волга» произошло ДТП. По данным УМВД по Владимирской области, водитель 1978 года рождения, управляя грузовиком «Скания», столкнулся с остановившейся впереди машиной «Хендай» под управлением водителя 1982 года рождения. Последнее авто от удара влетело еще в одну стоящую машину «Газон Некст».

После этого автомобиль «Скания» отбросило в машину «Газель», которая стояла в попутном направлении, и автомобиль «Ман». В результате ДТП погиб пассажир 1987 год рождения, находящийся в автомобиле «Хендай», а также пострадали водитель и двое других пассажиров данного транспортного средства. Их госпитализировали. Водитель автомобиля «Газель» также получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение. В настоящее время движение восстановлено. Проводится проверка,устанавливаются все обстоятельства ДТП.