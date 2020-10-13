В Вязниках пациенту с раком не закупали лекарства

Местный житель состоит на учете в поликлинике № 1 Вязниковской районной больницы с диагнозом «рак предстательной железы», является инвалидом II группы. Для лечения заболевания ему нужны определенные лекарства. Но, как выяснили сотрудники прокуратуры, их в достаточном объеме пациент не получал. Мужчина сам покупал препараты.

Прокурор встал на сторону местного жителя и внес представление в адрес главного врача. В нем было требование вернуть пациенту затраченные деньги и восстановить его права. Руководство больницы возместило средства. Два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.