В Суздале мужчине назначили два года колонии строгого режима за избиение представителя власти

14 января этого года ранее судимый 29-летний житель Суздаля выпил и приехал к сотруднику уголовно-исполнительной системы, который за ним вел надзор. Из-за того, что мужчине исправительные работы когда-то заменили на реальный срок, он решил отомстить. Житель Суздаля набросился на представителя власти и нанес удары. Также мужчина сказал, что повредит его имущество.

За применение насилия и угрозу в отношении представителя власти ранее судимому жителю назначили два года колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области.