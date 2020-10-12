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В Суздале мужчине назначили два года колонии строгого режима за избиение представителя власти

Нетрезвый житель набросился на сотрудника уголовно-исполнительной системы за то, что когда-то ему дали реальный срок
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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14 января этого года ранее судимый 29-летний житель Суздаля выпил и приехал к сотруднику уголовно-исполнительной системы, который за ним вел надзор. Из-за того, что мужчине исправительные работы когда-то заменили на реальный срок, он решил отомстить. Житель Суздаля набросился на представителя власти и нанес удары. Также мужчина сказал, что повредит его имущество.

За применение насилия и угрозу в отношении представителя власти ранее судимому жителю назначили два года колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области.

Криминал