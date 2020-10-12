За день на предприятиях Владимирской области погибли два работника

11 октября на предприятиях Владимирской области случилось два ЧП. На базе пиломатериалов во Владимире шла разгрузка древесины. Грузом придавило насмерть 27-летнего сотрудника.

Вторая трагедия случилась в хозяйстве Меленковского района. Там при уборке картофеля погиб тракторист. 61-летнего мужчину затянуло в устройство, которое было присоединено к трактору. Оба случая подтвердили в Следственном комитете РФ по Владимирской области. В пресс-службе уточнили, что сейчас проводятся доследственные проверки. Следователи выяснят, соблюдались ли правила техники безопасности в организациях.