В Коврове ребенок получил перелом, играя в спортивном центре

В Коврове сотрудники прокуратуры проверили семейный игровой центр. Там в конце июля этого года восьмилетний ребенок упал со спортивного снаряда и получил закрытый перелом костей левого предплечья со смещением. Его положили на лечение в Областную детскую клиническую больницу Владимира.

Установлено, что за ребенком не было контроля со стороны инструкторов. В связи с этим зампрокурора внес представление индивидуальному предпринимателю. Сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям сотрудников центра.