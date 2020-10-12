Портрет Героя Советского Союза Ивана Гусева украсил фасад владимирского лицея-интерната №1

фото с сайта городской администрации

Сегодня во владимирском лицее-интернате №1 прошло торжественное открытие памятного граффити с изображением Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Владимира Ивана Михайловича Гусева.

Портрет нашего земляка, отличившегося в 1944 году при форсировании Днепра, разместился на фасаде учебного заведения и хорошо виден издалека всем, кто проходит или проезжает мимо здания. Как отметила заместитель начальника управления образования администрации города Владимира Ирина Пенькова, отрадно, что такие работы украшают школьные стены. Это означает, что память о подвиге фронтовиков будет передаваться из поколения в поколение, и каждый житель Владимира будет помнить о нашей славной истории.

Граффити выполнено в рамках патриотического проекта «Знаю. Помню. Дорожу…». Его с 2015 года реализует областная Молодежная дума. Автором граффити-портрета стала художник-дизайнер Регина Ясафова. Для нее подобная работа стала первой, но в планах — продолжить успешную практику. По мнению автора, граффити позитивно воспринимает не только молодежь, но и люди старшего поколения.