Во Владимирской области пропал еще один ребенок

фото отряда "ЛизаАлерт"

Во Владимирской области пропал второй ребенок, к слову почти такого же возраста, как и Савелий Роговцев.

Диме Никашову - 8 лет, он живет в деревне Таланово Гусь-Хрустального района. 11 октября он пошел гулять и не вернулся домой.

Приметы ребенка: рост 128 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в черную кожаную куртку на молнии, черные спортивные брюки, белые кроссовки, черную шапку.

Спасательно-поисковый отряд "ЛизаАлерт" в 15 часов организует сбор на месте происшествия. Координаты штаба: 55.265945, 41.047405 ДК д. Таланово,Гусь-Хрустальный район.

Инфорги: Мария Лебедь 89253111880, Екатерина Менкс 89100917582.