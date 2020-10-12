Владимирский спортсмен взял "бронзу" на Кубке России по греко-римской борьбе

С 9 по 11 октября в Уфе проходил Кубок России по греко-римской борьбе, личный и командный Чемпионат. Участие в нем приняли 240 спортсменов со всей России. Владимирскую область на соревнованиях представляли 3 спортсмена.

Мастер спорта России Роман Иванов стал бронзовым призёром в весовой категории 63 кг.

Он одержал победу над Мастером спорта России Виктором Кошелевым из Санкт-Петербурга со счетом 8:0 и над Мастером спорта России международного класса Рубеном Минасяном из Владимира со счетом 7:1.

Однако он проиграл Мастеру спорта России Марату Гарипову из Санкт-Петербурга со счетом 9:1. В борьбе за 3 место Иванов Роман выиграл у Дмитрия Чигирева из Москвы со счетом 5:1.