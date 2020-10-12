Умер вице-президент Владимирской областной федерации самбо Александр Андреев

фото департамента физкультуры и спорта

11 октября на 64-м году жизни не стало Заслуженного работника физической культуры РФ, Заслуженного тренера России, вице-президента Владимирской областной федерации самбо, мастера спорта СССР по самбо и дзюдо Александра Сергеевича Андреева.

Александр Сергеевич 46 лет своей жизни посвятил работе в спортивной школе. В разные годы он занимал должности директора, заместителя директора по спортивной работе, старшего тренера. Благодаря его тренерскому таланту тысячи ребят получили спортивные разряды, им было подготовлено более двадцати мастеров спорта СССР и России. Воспитанники Александра Сергеевича неоднократно входили в состав сборной команды России, занимали призовые места на первенствах Европы и Мира по самбо.

Прощание состоится 14 октября в 10.00 в Успенском соборе города Владимира.