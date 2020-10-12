Ковровчанка Инна Филимонова привезла золотую медаль с Кубка России по классическому пауэрлифтингу

С 5 по 12 октября в Туле проходил Кубок России по классическому пауэрлифтингу, в котором принимали участие 42 региона Российской Федерации.

В весовой категории до 57 кг Владимирскую область представляли две спортсменки из города Коврова, воспитанницы МБУ СШ Вымпел.

Заслуженный мастер спорта Инна Филимонова заняла первое место с суммой троеборья 420 килограмм (приседания 165 кг, жим лёжа 77.5 кг и тяга 177.5 кг).

В этой же весовой категории выступала дочь Инны, Майя Филимонова. Она, являясь самой молодой участницей соревнований, выполнила норматив Мастера спорта России с суммой троеборья 310 килограмм (приседания 130 кг, жим лёжа 62.5 кг и тяга 117.5 кг).

В марте этого года Инна и Майя Филимоновы участвовали в Чемпионате и Первенстве России по классическому пауэрлифтингу в Архангельске. Заняв первое и второе место в своих весовых категориях, они вошли в основной состав сборной России