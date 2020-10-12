На пожаре в Александровском районе погибла женщина

11 октября в 21.05 спасатели выехали на пожар в Александровский район, деревню Старая Слобода, ул. Солнечная.

- По прибытии пожарных подразделений обнаружено, что происходит горение кровли дома и бани на общей площади 90 кв.м. Существовала угроза перехода огня на соседний частный жилой дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседнее строение, - сообщили в областном управлении МЧС.

На месте пожара нашли погибшую 63-летнюю женщину.

Дознаватели устанавливают причины произошедшего. Известно, что пожар был поздно обнаружен – жильцы дома в момент пожара спали, позвонили в пожарную охрану жильцы деревни.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 13 человек.