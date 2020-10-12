В Вязниковском районе послушник украл из монастыря деньги и потратил на охранников и квартиру в Москве

В сентябре этого года в полицию обратился настоятель одного их храмов в Вязниковском районе. Он сообщил, что пропали 800 тысяч рублей, которые прихожане собрали на ремонт монастыря. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, полицейские установили, что деньги хранились в шкафу в келье настоятеля, о чем могли знать проживающие послушники. Один из них, 34-летний уроженец Псковской области, покинул монастырь сразу после пропажи денег и на связь не выходил. Был установлен маршрут подозреваемого, его задержали на территории Рязанской области.

Мужчина рассказал, что потратил деньги на аренду автомобиля и охранников, посещение ресторанов и проживание на съемной квартире в Москве. В момент задержания оперативниками он направлялся к своему другу и хотел остаться у него жить. Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Мужчину взяли под стражу.