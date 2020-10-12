Пожарные Меленковского гарнизона спасли человека на пожаре в частном жилом доме

фото пресс-службы областного МЧС

12 октября в 3.55 в Меленках загорелся частный дом. В течение нескольких минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Когда спасатели приехали на место, дом горел на площади 100 кв.м.

- Пожар начался ночью, жильцы частного сектора спали, однако, соседи в доме напротив проснулись, увидели огонь и сообщили об этом в пожарную охрану, - рассказали в областном управлении МЧС.

В ходе разведки в доме звено газодымозащитной службы нашли 60-летнего мужчину, который надышался угарным газом. Сотрудники МЧС спасли его и вынесли на свежий воздух. Мужчина был госпитализирован, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Пожарные оперативно потушили пожар на площади 100 кв.м. Дознаватели устанавливают причины произошедшего. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неисправности печного оборудования.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 9 человек.