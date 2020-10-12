Кубок ректора ВлГУ по баскетболу станет ежегодным

С 6 по 10 октября на спортивной площадке ВлГУ состоялись первые Межрегиональные соревнования по баскетболу среди женских студенческих команд «Кубок ректора ВлГУ».

Кубок ректора ВлГУ по баскетболу 2020 был организован в двух категориях:

– Среди студенческих и профессиональных команд («ОрелГУ», «Энергия-Иваново», «ВлГУ-Владимирские львицы» и «ВлГУ-Владимирские львицы фарм»). К слову, команды «ОрелГУ» и «ВлГУ» будут выступать в элитном дивизионе «Студенческая Суперлига», а команда «Энергия-Иваново» представляет свой регион в чемпионате России и имеет очень богатую историю и традиции профессионального баскетбола.

– Среди детских команд. В турнире участвовали четыре команды, которые представляли спортивные школы Владимира и Владимирской области.

Итоги турнира (среди взрослых): 1 место – «ОрелГУ», 2 место – «ВлГУ-Владимирские львицы», 3 место – «Энергия-Иваново», 4 место – «ВлГУ-Владимирские львицы фарм».

ВлГУ и областная Федерация баскетбола договорились, что турнир станет ежегодным.