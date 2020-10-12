Штаб по поиску пропавшего во Владимирской области Савелия Роговцева прекратил свою работу

фото отряда "ЛизаАлерт"

11 октября штаб по поиску пропавшего семилетнего Савелия Роговцева прекратил свою работу в Горках.

Ребенка искали, начиная 28 октября. В поиске была задействована техника, собаки, конные расчеты, онлайн-ресурсы и многое другое. Но самыми важными были человеческие ресурсы. За эти дни в поиске приняли участие неравнодушные жители области, добровольцы от "ЛизаАлерт" 13 регионов, не считая местного отделения.

На помощь выезжали представители других поисковых отрядов: ПСО "Волонтер НН", ПСО "Сова" и другие. За эти дни было пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков. Пока мальчик не найден.

С 12 октября поиск будет проходить в режиме автономных групп, а также в режиме информационного мониторинга. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", правоохранительные органы и спасательные службы Владимирской области продолжают работу.