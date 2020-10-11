Следователи просят откликнуться водителя, который проезжал мимо во время пропажи мальчика в Камешковском районе

Фото: СК РФ по Владимирской области

На камеры видеонаблюдения попал Nissan Qashqai. Водитель, находившийся за рулем, проезжал село Горки Камешковского района как раз в тот момент, когда пропал семилетний Савелий. Мальчика ищут с 28 сентября. Ребенок вышел из школьного автобуса и не дошел до дома. Подробнее мы писали здесь.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования сотрудники Следственного комитета по Владимирской области просят откликнуться водителя машины, его пассажира или тех, кто может их знать. Они могут обладать важной для следствия информацией.

Контакты: руководитель отдела криминалистики 8-910-779-55-16, дежурный следственного управления 8-915-797-80-49, дежурная часть ОМВД по Камешковскму району 8-49248-2-12-52.