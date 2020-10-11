В Судогде мужчине дали условный срок за убийство лося

В декабре прошлого года 38-летний мужчина выстрелил из карабина в самку лося. При этом у него не было разрешения на добычу. В результате госинспекции по охране и использованию животного мира областной администрации причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей. Суд признал охотника виновным, но учел ряд обстоятельств. Например, что у него есть семья и он занимается благотворительностью.

Осужденному назначен условный срок - 3 года и 1 месяц с испытательным сроком 3 года и с лишением права заниматься охотой 2 года. Причиненный ущерб мужчина возместил.