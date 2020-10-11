Во Владимирской области за сутки не зафиксировано летальных случаев от коронавируса, но занято 75% «ковидных» коек

В департаменте здравоохранения администрации области сообщают, что за сутки подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 17 - в Суздале, 12 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Муроме, 8 - в Александрове, 6 – во Владимире, по 4 – в Коврове, Собинке и Вязниках, 2 – в Судогде. Всего в области зарегистрировано 7897 случаев заболевания.

6092 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе – 3 человека. Летальных случаев за весь период зафиксировано 237. За сутки смертей нет. Но в больницах региона занято 645 коек для больных коронавирусом из 858, что составляет 75%.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций – 414, больных с признаками внебольничной пневмонии – 74. На стационарном лечении - 59 пациентов с ОРВИ и 179 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.