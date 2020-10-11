Муромлянку выселили из турецкого отеля из-за распространения коронавируса

В начале 2020 года жительница Мурома купила у турфирмы путевку в Турцию. Тогда уже действовали ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, но женщину не предупредили о том, что отель предоставляет только проживание и питание.

- Из заявленных услуг не работали: подогреваемый бассейн, СПА-центр, фитнес-центр, ночной клуб, не проводились культурно-массовые мероприятия, анимация и не было живой музыки, - сообщается на сайте Муромского суда.

Через три дня женщину и ее семью вовсе выселили из отеля и отправили в Россию. Поскольку тур был сокращен, муромлянка обратилась в суд, чтобы ей вернули деньги за дни, которые были оплачены.

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства.