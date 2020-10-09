В инфекционные госпитали Владимирской области дополнительно поступило 76 современных аппаратов ИВЛ

43 современных аппарата искусственной вентиляции лёгких уже введены в эксплуатацию и полностью готовы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Остальные 33 будут готовы к работе в ближайшие дни.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, оборудование поступило в рамках централизованной поставки Минпромторга в соответствии с заявленной потребностью Минздрава РФ. Все аппараты ИВЛ отвечают необходимым требованиям и разрешены к эксплуатации.

Аппараты ИВЛ используются для респираторной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.