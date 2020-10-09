Во Владимирской области отрыли дополнительно 135 коек для больных коронавирусом

Новые места для больных коронавирусом появились в Александрове, Коврове, Петушках и Гусь-Хрустальном. В Александровской районной больницы их стало 110, в Петушинской районной больницы – 90 мест, Гусь-Хрустальной районной больницы и Центральной городской больницы г. Коврова – по 80 мест в каждом учреждении. Кроме того, с 20:00 9 октября инфекционное отделение Судогодской центральной районной больницы будет принимать пациентов из Судогодского района и Владимира со среднетяжёлой формой заболевания. Здесь уже развернуто 40 коек. Как сообщила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, ситуация находится под контролем, при необходимости добавят новые койки в инфекционные госпиталя, а сейчас в регионе есть все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом.