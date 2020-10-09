За сутки во Владимирской области свободных коек для больных коронавирусом стало на 4 процента меньше

9 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7772 случая заболевания.

6068 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 8 октября – 22 человека.Умерло 237 человек, в том числе двое за сутки.

В 12 медицинских организациях региона действует 723 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 85 процентов из них заняты (614), свободны 109 коек.

В лабораториях проведено 245369 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 177598 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 8 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 414, больных с признаками внебольничной пневмонии – 74. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 66 пациентов с ОРВИ и 158 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.