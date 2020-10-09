Во Владимирской области открылась региональная Школа волонтеров наследия

8 октября в усадьбе Муромцево состоялась торжественная церемония открытия проекта «Школа Волонтеров Наследия 2020». В первую группу обучающихся вошли 60 волонтеров региона.

Занятия будут проходить в Муромцево еженедельно и сочетать теорию и практические занятия. В первый день обучения лекции прочли руководитель Суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алла Зайкова и начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов.

Основная программа обучения предполагает лекции по изучению культурного наследия региона, развитию волонтерского движения в области сохранения культурного наследия, мастер-классы по формированию навыков работы с деревом, камнем и металлом. Обучение будут проводить эксперты в сфере сохранения наследия и опытные музейные реставраторы.

Напомним, что Региональный центр волонтеров культуры был создан в 2019 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» при Областной библиотеке для детей и молодежи. На сегодняшний день во Владимирском региональном штабе Волонтеров культуры состоят 280 добровольцев.

Буквально на днях были подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры.

«Волонтеры культуры» Владимирской области вошли в число 10 победителей. Каждый победитель конкурса получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на целевое использование по поддержке и развитию добровольчества. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры запланирована в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в ноябре.