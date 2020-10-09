Во Владимире закроют мотосезон зрелищными соревнованиями

10 октября на площадке "Рынок на Студеной" пройдет соревнование «Мотоджимхана 2020», в котором пилоты-мотоциклисты покажут свои навыки фигурного вождения. Организатором является мотоклуб «Ночные Волки Владимир».

К участию приглашаются все желающие, имеющие мотоцикл, водительское удостоверение нужной категории и начальные навыки вождения мото-техники.

В соревновании предусмотрены 5 классов: «чопперы», «спорт-турист», «дорожные мотоциклы», «мотоледи» и «юниоры». В начале программы пройдет соревнование среди малышей на беговелах. На мероприятии ожидается от 50 до 70 участников.

Зрителей ждет яркое шоу, отличные ведущие, входящие в проект «ТОП-10 Владимир», зажигательная музыка и DJ, розыгрыши, фудкорты и хорошее настроение.