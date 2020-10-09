В Гусь-Хрустальном осудили судебного пристава за то, что она присваивала деньги должников

В Гусь-Хрустальном завершился суд над бывшим судебным приставом.Ее признали виновной в присвоении имущества должников и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии областного Следкома, который занимался расследованием этой истории, 42-летняя женщина, занимая должность заместителя начальника отдела судебных приставов Гусь-Хрустального района, в 2017 году присваивала деньги должников, которые должны были быть ею внесены на счет для погашения задолженности. Так она присвоила более 150 тысяч рублей.А в 2019 году в отдел судебных приставов поступили два исполнительных листа кредитных организаций о взыскании с должностного лица суммы задолженности на суммы более 319 и 147 тысяч рублей. Но она не стала их регистрировать.

Вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, штрафу в размере 60 тысяч рублей и лишению права 2,5 года занимать определенные должности.