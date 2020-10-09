Власти Владимирской области сумели заманить в регион 48 участковых врачей выплатами в 2 миллиона рублей

Пытаясь решить кадровую проблему в здравоохранении, власти Владимирской области пошли на предоставление выплат в 2 миллиона рублей врачам первичного звена. Для этого они должны трудостроиться участковыми в городах области с населением свыше 50 тысяч человек. В 2020 году эта мера поддержки помогла привлечь в регион 48 специалистов – 25 педиатров и 23 терапевта.

Также в 2020 году по программе "Земский доктор" трудоустроились 14 врачей – 9 терапевтов и 5 педиатров. Таким образом, первичное звено региональной системы здравоохранения пополнили 62 участковых врача – 32 терапевта и 30 педиатров.

Двухмиллионные выплаты положены врачам первичного звена в возрасте до 50 лет. Для этого они обязаны отработать в больницах региона не менее 10 лет со дня заключения трудового договора, либо переехать в нашу область из других регионов. По последнему пункту врачи-педиатры прибыли во Владимирскую область из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Ивановской областей, Башкирии и Мордовии, а терапевты - из Ставропольского края, Брянской, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, Пермского края, Алтайского края, Башкирии, Чечни и других регионов.