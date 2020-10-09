Владимирцам предлагают решить, каким будет парк у ДДЮТ

Бывшие коллективные сады у ДДЮТ в пятый раз предлагают облагородить и создать там парк. Разработчики концепции – московское архитектурное бюро реформа – предлагает сохранить деревья – около 70% территории будут зеленными, создать несколько садов – вишневый, дождевой, ботанический, уникальные для Владимира детские площадки, дог-парк для выгула питомцев и спортивные пространства на любой вкус. Около парка сейчас живет около двадцати тысяч горожан, но приезжать в парк будут владимирцы и из других районов, поэтому рядом с парком постараются создать удобные парковки и сделать несколько входных групп. Окончательное решение о том ,что появится в парке на 25 гектарах, примут сами владимирцы. 14 октября в 18.00 во Дворце детского и юношеского творчества (г. Владимир, ул. Мира, д. 8) Общественная палата города Владимира проведет общественное обсуждение предварительной архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка в районе ДТЮ. Из-за коронавируса, поучаствовать смогут только те, кто зарегистрировался заранее. Для участия в обсуждении до 9.00 14 октября нужно подать заявку на электронную почту vl_op33@mail.ru либо по телефону 8(4922)33-05-18.