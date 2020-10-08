Владимирским продавцам запретили обслуживать покупателей без масок

Во Владимирской области решили попробовать сдержать рост числа заболевших коронавирусом, а для этого – усилить масочный режим. Теперь находиться в масках в магазинах, организациях, ателье или мастерских – обязательно. Организациям и индивидуальным предпринимателям Владимирской области запрещено допускать жителей без масок и респираторов в помещения, а также обслуживать их. Также без маски владимирцы не смогут законно проехать такси или общественном транспорте: их туда тоже не должны пускать и продавать билеты. Изменения вступят в законную силу после их опубликования на официальном портале.