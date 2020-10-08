Во Владимире новые светофоры появятся на проспекте Ленина и Нижней Дуброве

Новые светофоры установят на перекрестке Нижней и Верхней Дубровы и на проспекте Ленина, 65. Оба светофора должны появиться до 20 октября, а на их установку в общей сложности выделят три миллиона 700 тысяч рублей, основная часть из которых выделена из областной казны. Выполнять работы будет одна и та же компания - ООО «ЭнергоСтройИнвест». Других желающих взяться за эти работы просто не было. На проспекте Ленина появится светофор с табло обратного отчета, переходить дорогу владимирцам придется за двадцать секунд, ждать этого – полторы минуты с лишним. На перекрестке Дубров светофор будет поочередно пропускать автомобилистов, едущих в Яму, едущих из Ямы, едущих со стороны совхоза «Вышка» и микрорайона 8-ЮЗ, а также пешеходов. Поставить светофоры на этих участках решили не случайно: там частенько происходят аварии, в том числе страдают люди. Власти надеются, что светофоры помогут решить эту проблему, но автомобилисты боятся, что это только увеличит количество пробок.