Во Владимире задержали иностранцев, купивших поддельные миграционные карты

Как установил суд, в ноябре прошлого года на одном из Московских вокзалов приезжий из Таджикистана, не выезжая за пределы России, за три тысячи рублей оформил поддельную миграционную карту, которую потом и предъявил полицейским во Владимирской области. Его признали виновным в приобретении в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, с учетом смягчающих обстоятельств - признание вины, раскаяние, перечисление благотворительного взноса детскому дому, наличие маленьких детей и отсутствие судимостей, Фрунзенский районный суд посчитал возможным дать ему более мягкое наказание, чем предусмотрено статьей. Иностранцу придется заплатить штраф – пять тысяч рублей. Такое же наказание ждет и гражданку Узбекистана, которая также на Московском вокзале купила себе миграционную карту, но уже за пять тысяч рублей.