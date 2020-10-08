Владимирка пришла в больницу и лишилась кошелька

В последние дни декабря прошлого года горожанка пришла в городскую больницу №5 на улице Добросельской, где у нее и пропал кошелек из сумки. Как оказалось, его вытащил другой пациент – мужчина воспользовался моментом, когда соседка по очереди, сидевшая в ожидании врача на седьмом этаже, отвлеклась. Злоумышленнику достался неплохой улов – почти 5700 рублей и один американский доллар. Когда похитителя нашли, он не отрицал, что утащил чужой кошелек, но уверял, что не думал, будто тот принадлежит сидевшей с ним на скамейке женщине, а думал, что сумку со всем содержимым кто-то забыл. Мужчина публично извинился перед лишившейся денег горожанкой, но учитывая, что он не первый раз совершает аналогичное преступление, суд отправил его в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев. Обжалование приговора не помогло злоумышленнику снизить срок.