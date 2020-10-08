Пропавший во Владимирской области мальчик Савелий Роговцев объявлен в федеральный розыск

фото отряда Лиза Алерт

Детский омбудсмен Геннадий Прохорычев на своей странице в социальных сетях сообщил о том, что семилетнего Савелия Роговцева объявили в федеральный розыск. Ориентировки разосланы по всей стране. Несмотря на то, что мальчика ищут уже 11-й день, все верят, что он жив и скоро вернется домой.

Напомним, ребенок пропал 28 сентября в поселке Горки Камешковского района. Вместе с другом он вышел из школьного автобуса после занятий и пошел домой. Но там он так и не появился. До своего дома он не дошел всего 300 метров.

В поисках принимают участие волонтеры отряда "Лиза Алерт", кинологи, полицейские спасатели, все неравнодушные люди. Отсмотрено тысячи фотографий с беспилотников, опрошено более 250 человек, изучены записи с видеорегистраторов машин, которые в этот день проезжали мимо.

Владимирцы выдвигают самые невероятные версии случившегося, из-за этого волонтеры вынуждены были закрыть комментарии к записи на стене.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Розыск находится на контроле у главы СУ СКР России Александра Бастрыкина.