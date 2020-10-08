Четыре новые улицы Мурома будут носить имена Героев Советского Союза

4 новые улицы города оружейников будут носить имена муромлян - Героев Советского Союза.

- В честь наших земляков - Николая Павловича Богатова, Виктора Александровича Бударагина, Александра Павловича Дмитриева и Михаила Васильевича Копытина - будут названы улицы на территории, отданной под жилую застройку в Александровке, - написал на своей страничке в инстаграме глава округа Евгений Рычков.

Он подчеркнул, что новые названия, появившиеся на карте Мурома, станут вечным напоминанием жителям о подвигах земляков. Эту традицию будут продолжать по мере появления новых улиц.

Таким образом в городе хотят увековечить имена всех муромцев, награжденных Звездой Героя.