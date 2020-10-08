Региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры» вошел в число победителей Всероссийского конкурса

В десятку победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры вошел Региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры», действующий при Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи.

Конкурс был призван выявить и распространить лучшие волонтерские практики и инновационные формы организации добровольческой деятельности в сфере культуры, поддержать наиболее эффективные волонтерские сообщества в сфере культуры и создать условия для развития инфраструктуры волонтерства в сфере культуры в субъектах РФ.

Участниками отбора стали некоммерческие и образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры, а также учреждения, при которых созданы волонтерские центры.

Каждый победитель конкурса получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на целевое использование по поддержке и развитию добровольчества.