Во Владимирской области занят 81 процент коек для больных коронавирусом

8 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 59 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7716 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 7 октября в регионе действует 723 койки для больных с Covid-19 в 12 медицинских организациях. 81 процент из них занят (589), свободны 134 койки.

6046 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 7 октября – 21 человек.За период наблюдения в области отмечено 235 летальных случаев (три новых случая за сутки).

В лабораториях проведено 243076 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 175585 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 7 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 493, больных с признаками внебольничной пневмонии – 57. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 58 пациентов с ОРВИ и 160 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.