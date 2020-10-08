За 9 месяцев жилищной субсидией воспользовались больше 49,3 тысяч семей Владимирской области

Право на получение жилищных субсидий имеют те, у кого на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше 22 процентов от всего бюджета семьи. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров эта величина снижена до 18 процентов.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Он напрямую зависит от дохода семьи, числа ее членов, установленной величины прожиточного минимума, фактических платежей за жилищно-коммунальные услуги и других показателей.

Субсидия назначается на шесть месяцев и не может превышать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии учитывается за 6 календарных месяцев.

Сейчас действует беззаявительный порядок продления указанной выплаты. Субсидиантам, у которых срок получения этой меры поддержки истекает в период с апреля по октябрь текущего года, субсидия переназначается автоматически, без истребования у жителей подтверждающих сведений (документов), на следующий шестимесячный период.

Для назначения субсидии с 1 ноября текущего года требуется переоформление документов.

Для получения субсидии в учреждение социальной защиты населения по месту жительства подается заявление с приложением документов:

– подтверждающих право владения, пользования квартирой или договор найма;

– о доходах всех членов семьи за 6 месяцев предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем обращения;

– квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц;

– документы, подтверждающие право на льготы (если они есть).

Заявление на получение субсидии также можно оформить в электронном виде через госуслуги, кроме того возможно обращение в Многофункциональные центры.

За 9 месяцев мерой поддержки воспользовались более 49,3 тысяч семей региона (8,3 процента от общего числа семей, проживающих в области). В среднем в месяц субсидии получали 39,2 тысяч семей, 25,4 тысяч из числа получателей – пенсионеры.

На предоставление жилищных субсидий из областного бюджета направлено более 692,4 млн рублей. Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 1972 рубля.