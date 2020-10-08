Владимирские спортсмены привезли 13 медалей с Первенства России по спортивной радиопеленгации.

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С 1 по 6 октября в г. Бахчисарай прошло Первенство России среди юношей/девушек, юниоров/юниорок по спортивной радиопеленгации, участие в котором приняли 143 спортсмена из 13 регионов. Владимирскую область на соревнованиях представляла команда СШОР по спортивному ориентированию в количестве 9 человек.

В течение 4-х дней владимирские спортсмены приносили медали в копилку своей команды. Три личных золотых медали, две серебряных и три бронзовых медали в разных дисциплинах завоевали наши юниорки на этом первенстве:

•Александра Ионова принесла две золотые медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация — радиоориентирование», а также бронзу в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц»;

Яна Михайлова — золото в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» и две бронзовые медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация — спринт»;

Светлана Мельникова — две серебряные медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация — радиоориентирование» и «спортивная радиопеленгация — спринт».

По итогам Первенства России наши юниорки становятся лидерами в своей возрастной категории.

Илэйна-Кейт Аззопарди заняла 2 место в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет.

• Анастасия Койкова трижды выходила на пьедестал в категории девушек до 17 лет: серебро в дисциплине «спортивная радиопеленгация — радиоориентирование» и две бронзы в дисциплинах «спортивная радиопеленгация — спринт» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц».

Захар Щербаков завоевал серебряную медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц».

По итогам состязаний владимирские спортсмены привезли 13 медалей Первенства России. В состав кандидатов в спортивную сборную команду России по радиоспорту на 2021 год будут включены 9 владимирских спортсменов, 8 из которых воспитанники СШОР по спортивному ориентированию.