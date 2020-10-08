Во Владимире оштрафовали коммунальную компанию за то, что она отключила летом горячую воду дольше, чем на две недели

Делом в итоге занялась прокуратура города Владимира, так как на компанию жаловались горожане. Отключения горячей воды проходили в рамках подготовки сетей к зиме.

По закону отключения горячей воды не должны превышать 14 суток. Однако на двух участках ремонтные работы велись дольше. Речь идет о:

- домах №7-б, 7в, 7г по проспекту Строителей;

- участке тепловых сетей в районе улиц 1-я Пионерская, Лермонтова, Северная, Северный проезд, Усти-на-Лабе, Почаевская (36 жилых домов и 4 объекта социальной сферы).

В этой связи прокуратура города вынесла в адрес руководителя компании представления, по результатам их рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А сама компания оштрафована.