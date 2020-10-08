Владимирца осудили за попытку утащить два батона и пакет молока

Житель областной столицы попытался утащить из магазина немного продуктов: два дешевых бисквитных рулета, два недорогих батона и пакет молока. Думая, что охрана не видит, он набрал продукты и поспешил на выход, но его заметили и потребовали вернуть добычу. Не желая расставаться с едой, владимирец попытался убежать, но его догнала охрана и вернула. В итоге горожанина судили за грабеж: ведь он открыто уносил батоны и рулеты, после того, как его заметили. Хотя его добычу вернули в магазин, за попытку унести продуктов на 132 рубля с копейками, ему дали 200 часов обязательных работ.