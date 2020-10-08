Житель Киржача, из-за которого на трассе погиб человек, поедет в колонию

Авария произошла в июле 2018 года, но судебные разбирательства завершились только сейчас. Житель Киржача в дождь ехал со стороны Сергиева-Посада в направлении деревни Алехино Киржачского района. Несмотря на непогоду и мокрый асфальт, он ехал со скоростью 79-80 километров в час, и, не справившись с управлением, наехал на обочину, с потом вылетел на встречку и столкнулся с другим автомобилем. В результате ехавший с ним пассажир погиб, а находившаяся в езавшем навстречу автомобиле женщина получила серьезные травмы. Суд счел, что водитель выбрал неподходящую для той погоды скорость и отправил его на год в колонию-поселение. Кроме того, киржачанину на два года запретили управлять транспортом. Также он заплатит компенсацию морального вреда. Водитель обжаловал приговор, но его оставили без изменений.