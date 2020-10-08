Владимирцам предлагают выбрать самого любимого детского доктора

В России стартовал конкурс народного признания среди детских врачей «Наш любимый врач». В федеральном проекте город Владимир участвует впервые.

В течение всего октября свой голос за любимого доктора можно оставить на портале НашЛюбимыйВрач.рф. Конкурсантами во Владимире стали около 150 врачей медицинских организаций областного центра. Их рейтинг сформирует специальная программа на основе голосов владимирцев. Выразить свою благодарность врачу можно несколькими способами: написать отзыв или рассказать историю выздоровления ребенка. Маленьким пациентам предлагается поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую тему. Это не только принесет дополнительные баллы конкурсантам, но и позволит юным авторам творческих работ самим стать участниками конкурса рисунка.

По итогам конкурса «Наш любимый врач» будут награждены 10 докторов: 5 врачей-педиатров и 5 врачей-специалистов, набравших наибольшее количество баллов, а также 10 детей – авторов лучших рисунков.