Общественники призывают присвоить школе №46 в городе Владимире имя Александра Невского

Главе города Владимира Андрея Шохину и митрополиту владимирскому и суздальскому Тихону общественники послали обращение с просьбой увековечить во Владимире память древнерусского князя Александра Невского.

Представители Общественной палаты и еще ряда организация просят о следующих вещах: они хотят присвоить имя князя Александра Невского школе №46 в городе Владимире, а также достроить к 2021 году, когда будет праздноваться 800-летие со дня рождения известного правителя, Александро-Невский храм в микрорайоне Веризино. Также общественники считают, что стоит назвать сквер около планетария Александро-Невским. Напомним, что около Николо-Кремлевского храма уже стоит памятник князю.

В мэрии и епархии пока никак не отреагировали на предложение общественников. Но учитывая, что предложения не сложны в плане реализации (за исключением строительства храма), вполне можно ожидать, что ряд предложений вполне могут быть реализованы.